В Азербайджане в поддержку борьбы с коронавирусом подготовлен видеоролик

В Азербайджане принимается ряд неотложных и просветительских мер по пресечению распространения коронавируса COVİD-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, для информирования населения в связи с коронавирусом подготовлен еще один видеоролик.

Представляем вашему вниманию данный видеоролик.