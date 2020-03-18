https://news.day.az/society/1213926.html В Азербайджане в поддержку борьбы с коронавирусом подготовлен видеоролик - ВИДЕО
В Азербайджане в поддержку борьбы с коронавирусом подготовлен видеоролик - ВИДЕО
В Азербайджане принимается ряд неотложных и просветительских мер по пресечению распространения коронавируса COVİD-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, для информирования населения в связи с коронавирусом подготовлен еще один видеоролик.
Представляем вашему вниманию данный видеоролик.
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