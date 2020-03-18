Вагиф Асадов сказал, как будут проверять приезжающих в Баку

"Для считывания информации с удостоверений нового образца в пунктах проверки будут использованы новые технические средства".

Об этом сказал Qaynarinfo заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, комментируя информацию о запрете на въезд в Баку, передает Day.Az.

По его словам, необходимое оборудовние для считывания информации с удостоверений нового образца уже передано правоохранительным органам: "Мы не хотим, чтобы граждане воспринимали этот момент негативно. Они должны отнестись с пониманием. Эта ситуация продлится до 1 апреля."

Напомним, что в связи с превентивными мерами по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19, ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, с 00:00 19 марта до 29 марта запрещается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в городах и районах республики, исключая транспортные средства спецназначения, в том числе, автомобили скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовой транспорт.

Пассажирским транспортным средствам (автобусы, микроавтобусы, такси и другие), зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, запрещается осуществлять перевозки людей из других городов и районов страны по вышеназванным направлениям.

Транспортным средствам и их пассажирам, зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, разрешается свободный въезд и выезд в Баку.

Оперативный штаб призвал владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, где они зарегистрированы.