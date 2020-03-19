Около 500 автомобилей не пустили в Баку

Около 500 автомобилей, которые собирались въехать в Баку с 00:00 этой ночью, не пропустили через специально установленные посты полиции.

Об этом Trend сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев, передает Day.Az.

Напомним, что в связи с превентивными мерами по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19, ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, сообщили ранее Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, с 00:00 часов 19 марта до 29 марта запрещается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в городах и районах республики, исключая транспортные средства спецназначения, в том числе, автомобили скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовой транспорт.

Пассажирским транспортным средствам (автобусы, микроавтобусы, такси и другие), зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, запрещается осуществлять перевозки людей из других городов и районов страны по вышеназванным направлениям.

Транспортным средствам и их пассажирам, зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, разрешается свободный въезд и выезд в Баку.

Оперативный штаб призвал владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, где они зарегистрированы.

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