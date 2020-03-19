https://news.day.az/society/1214167.html Как защитить себя от коронавируса при посещении торговых объектов? - ВИДЕО
Как защитить себя от коронавируса при посещении торговых объектов? - ВИДЕО
Для усиления эффективности борьбы с угрозой коронавируса, поощрения соблюдения простых правил гигиены Управление медиа и коммуникаций министерства налогов подготовило видеоролики на темы "Как защититься от коронавируса?" и "Как защитить себя от коронавируса при посещении торговых объектов?", сообщает Day.Az со ссылкой на минналогов.
Также подготавливаются видеоролики на темы "Когда и как пользоваться защитными масками?", "Как мыть руки, чтобы защититься от коронавируса?", "Защитим пожилых от коронавируса!" и на другие темы.
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