Для усиления эффективности борьбы с угрозой коронавируса, поощрения соблюдения простых правил гигиены Управление медиа и коммуникаций министерства налогов подготовило видеоролики на темы "Как защититься от коронавируса?" и "Как защитить себя от коронавируса при посещении торговых объектов?", сообщает Day.Az со ссылкой на минналогов.

Также подготавливаются видеоролики на темы "Когда и как пользоваться защитными масками?", "Как мыть руки, чтобы защититься от коронавируса?", "Защитим пожилых от коронавируса!" и на другие темы.