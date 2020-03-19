В Азербайджане продлевают срок пребывания мигрантов

После того, как закрылись границы, в Азербайджане начался процесс рассмотрения обращений иностранцев, срок разрешения на пребывание в стране которых истек.

Об этом сообщил Trend пресс-секретарь Государственной миграционной службы Эльнур Кялянтарли, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время в рамках данного процесса Госслужба рассматривает онлайн-обращения.

"Вот уже два дня как поступают обращения мигрантов. Эти обращения рассматриваются, и учитывается нахождение мигранта в стране без разрешения, которое продлится до тех пор, пока не откроются границы", - сказал Кялянтарли.

Он добавил, что будут учтены обращения всех мигрантов, срок разрешения которых истек после закрытия границ.