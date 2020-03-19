В Азербайджане могут освободить от налога импорт ряда лекарств

Республиканская ассоциация больных гемофилией предлагает освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) лекарственные препараты, закупаемые за счет выделенных из госбюджета средств.

Об этом сообщила Trend президент Ассоциации Гюльнара Гусейнова, передает Day.Az. По ее словам, ведомство уже обратилось по этому поводу к правительству.

Гусейнова отметила, что с 2006 года в направлении лечения больных гемофилией и других заболеваний, связанных со свертываемостью крови, проделана важная работа.

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