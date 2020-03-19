https://news.day.az/society/1214184.html Все учебные пособия будут проходить подтверждение в Минобразования
Все учебные пособия будут проходить подтверждение в Минобразования
В Азербайджане введено новое требование на изначальное утверждение министерством образования всех учебников для образовательных учреждений на территории страны, независимо от формы собственности (государственные и частные).
Об этом сказала Trend главный консультант отдела учебных ресурсов министерства образования Вюсаля Алиева, передает Day.Az.
По ее словам, ранее министерство проверяло и утверждало только учебники, созданные для государственных общеобразовательных школ.
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