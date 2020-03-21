Пейзажи Гаха и Шеки, которые вас восхитят

Что мы знаем о районах Азербайджана? Большинству жителей столицы хорошо известны рестораны, отели, зоны отдыха. Однако наши районы - это не только здоровая пища на свежем воздухе и комфортные комплексы. Это, прежде всего, природа. Роскошная, приветливая. Благодаря мягкой энергетике азербайджанских гор, каждый человек, даже не вылезающий месяцами из столичного мегаполиса, начинает чувствовать себя здесь как дома. Природа словно обнимает тебя, поражая своим величием и в то же время давая ощущение полной безопасности. Наверное, неслучайно и народ Азербайджана так гостеприимен и приветлив.

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