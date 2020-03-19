https://news.day.az/society/1214223.html К сведению желающих вернуться в Баку
К сведению желающих вернуться в Баку
Бакинский международный автовокзальный комплекс 19-21 марта будет работать в обычном режиме.
Об этом сказал Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.
Она сообщила, что людям, желающим вернуться в Баку, это будет разрешено после проверки удостоверения личности.
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