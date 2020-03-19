Закроются ли в Азербайджане отели?

Азербайджанская ассоциация отелей прокомментировала информацию о закрытии отелей в стране из-за глобального кризиса в мире в связи с коронавирусом.

Генеральный исполнительный директор Ассоциации Гюнай Саглам сообщила Trend, что на самом деле отели не закрываются полностью, передает Day.Az. Они временно приостанавливают свою деятельность.

"Статистика показывает, что посещаемость отелей снизилась. Нет никакого смысла оставлять отели открытыми, если никто не посещает их. Мы призываем владельцев отелей не увольнять работников, а временно отправлять в отпуск. Потому что мы крайне нуждаемся в местных квалифицированных кадрах. На их подготовку ушло немало времени", - сказала Гюнай Саглам.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.