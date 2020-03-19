Джейхун Байрамов обратился к школьникам и их родителям

Дети, привыкшие ежедневно посещать школу, теперь вынуждены сидеть дома. Однако, чтобы они не отставали от учебы, эффективно проводили время были организованы дистанционные уроки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, обращаясь к ученикам, преподавателям и родителям по случаю праздника Новруз.

Министр отметил, что согласно информации ЮНЕСКО в настоящее время свыше 800 миллионов учеников и студентов в более чем 100 странах остались вне учебного процесса.

"Коронавирус во многих странах негативно повлиял на повседневную жизнь людей. Закрылись школы и другие учебные заведения. Эти последствия не обошли стороной и нашу страну. Однако, чтобы ученики не отставали от учебной программы и эффективно проводили время были организованы дистанционные уроки. С 11 марта на каналах Mədəniyyət ("Культура") и ARB Günəş начата трансляция телеуроков в рамках программы "Время урока"", - сказал Джейхун Байрамов.

Он сообщил, что телеуроки охватывают все классы и большинство предметов.

"Надеюсь, что ученики воспользуются созданной для них возможностью, и в домашних условиях, выучив уроки, которые должны были быть проведены в классах, вернутся в школы после паузы полностью подготовленными. В этом деле им должны помочь и родители, создать условия для обучения дома. Уверен, что в ближайшее время все проблемы найдут своей решение, и образовательный процесс в учебных заведениях будет восстановлен",- сказал Джейхун Байрамов.