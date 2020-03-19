Борьба с COVID-19: насколько оправдан жесткий карантин? (R)

Day.Az представляет читателям интервью с кандидатом медицинских наук, Доцентом кафедры медицинской микробиологии и иммунологии Азербайджанского медицинского университета , а также главным консультантом Referans Medical Group Хаят Алиевой.

COVID-19 - давайте начнем для начала с расшифровки этого уже многим из нас знакомого термина.

Коронавирусная инфекция COVID-19 -это аббревиатура от английских слов COrona VIrus Disease 2019 , ранее коронавирусная инфекция обозначалась как 2019-nCoV.

Болезнь присутствует уже в 176 странах, насчитывается более 200 тыс. случаев заражения.

Коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем, например при кашле или чихании, вместе с каплями слюны и выделений из носа и т.д. Вирус может попасть на любую грязную поверхность (ручка двери, кнопки лифта и так далее), если ее касался больной и остается там около 3-х суток. Поэтому, чтобы избежать заражения, нельзя трогать грязными руками лицо, особенно рот, нос и глаза. По возможности лучше не посещать общественные места.

Как ведётся борьба с вирусом на данный момент во всем мире?

Главные усилия в борьбе с заболеванием пока направлены на предотвращение распространения заболевания.

Всю историю с коронавирусом можно разделить на два этапа: первый этап - это внутрикитайская проблема, пытаясь решить которую китайское правительство принимало чрезвычайные усилия. И уже второй этап, когда коронавирус перестал быть китайской проблемой, а именно период когда борьба с вирусом стала уже общемировой проблемой. Поскольку сегодня коронавирусная инфекция диагностирована в таких, казалось бы, отдаленных и уникальных местах, как Мальдивы, Мальта и Кипр, то сегодня можем констатировать, что это проблема каждого из нас. Поэтому и меры пофилактики должны соблюдаться каждым из нас, независимо от возраста, половой принадлежности или состояния иммунитета.

Кто входит в группу риска? Первым делом у нас были закрыты школы и сады. Это свидетельствует о том, что они более уязвимы?

При коронавирусе нет точных данных о том, что дети и беременные уязвимы. Тут все более-менее благополучно и главное отличие гриппа от коронавируса состоит в том, что от гриппа у нас есть вакцины и у нас есть противовирусные препараты, их немного, но они есть. Противовирусных препаратов с доказанной эффективностью против коронавируса на сегодня нет.

Пока Италия превратилась в одну большую карантинную зону с одинаковыми правилами, в Азербайджане ситуация с заболевшими протекает спокойнее.

Но, последние исследования показали возможность передачи заболевания от человека животным. Это может изменить ход болезни, методы борьбы и так же условия карантина. Но, пока точных сведений об этом нет.

Для чего вообще вводят карантин? Насколько важно его соблюдать если в принципе вокруг нас мало переболевших?

Карантин вводят для того, чтобы предотвратить заболевание многих тысяч человек и самое главное для того, чтобы медицинские работники могли бы своевременно оказать помощь всем, распределяя ресурсы и силы. Поэтому есть две стороны медали - с одной стороны страна вводит карантинные мероприятия, а с другой стороны самым активным образом обеспечивает медицинских работников, занимается информационной кампанией, накоплением необходимых средств борьбы с недугом (кислород, накоплением масок, лекарств и т.д) и обеспечением полной медицинской поддержки всем поступившим на карантин пациентам.

Тест на коронавирус можем ли мы его сделать в любое время и в любом медучреждении? Или все же есть ограничения в этом также?

Тест на коронавирус нельзя ни купить самому, ни сдать в частной клинике. Его бесплатно сделают только по решению врача в специализированных учреждениях. И этого процесса не стоит бояться, наоборот при малейших признаках болезни стоит обращаться к врачу, сообщить о ситуации и, если сочтут нужным сдать анализ. Лучше вовремя выявить вирус, пока он не передался как минимум от вас вашим близким, пожилым людям или же тем, у кого иммунодефицит.

Можно ли выйти на улицу, если сидишь дома под карантином?

Да, можно, но обязательно в медицинской маске, в малолюдное время и только в случае крайней необходимости (выбросить мусор, выгулять собаку, пойти за покупками и т.д)

Основной задачей сейчас является "по максимуму отсрочить количество больных и избежать одномоментного распространения вируса".

Борьба с пандемией "затронет всех до единых жителей нашей страны", так как эта борьба должна идти на общественном уровне в целях защиты людей из группы риска.

Просим наших граждан старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с другими людьми и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом, в обязательном порядке указывая все жалобы.

Ко вниманию родителей, дети которых не посещают школы и садики, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому в целях защиты вас и ваших детей.

Вводимые в Азербайджане все ограничения являются абсолютно необходимыми и, конечно же, они будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет. Самое главное в этот период понимая риск заболевания, возможные осложнения просто с пониманием и полной ответственностью относиться к условиям карантина.

Что могло бы произойти если бы у нас не ввели карантин?

В этом случае скорость распространения инфекции может быть настолько быстрой, что очень скоро число заболевших, нуждающихся в медпомощи, превышает имеющиеся ресурсы медиков, которые нельзя быстро увеличить. Начинает не хватать коек в палатах интенсивной терапии, аппаратов искусственной вентиляции легких и просто врачей. В итоге смертность оказывается существенно выше, чем при соблюдении карантина. Ну, и самое главное профилактика до заражения всегда важнее и эффективнее самих методов борьбы с заболеванием. Учитывая,что вирусоносительство в бессимптомной форме опаснее даже самого случая заражения, так как при втором пациента изолируют и он уже не опасен для окружающих важно обязательное ношении масок, мытье рук и т.д. Особенно в общественных и многолюдных местах.

Поможет ли принятие витаминов укрепить организм и защитит ли нас от коронавируса?

Принципы укрепления иммунной системы довольно просты. Первостепенная задача - обеспечить иммунную систему жизненно важными питательными веществами, правильно питаться и принимать нужные пищевые добавки. Дефицит практически любого питательного вещества сам по себе может значительно ослабить иммунитет. Все знают о том, как важен витамин D. Но его вклад в укрепление здоровья этим вовсе не исчерпывается. В настоящее время известно, что низкий уровень витамина D может способствовать развитию как минимум 17 разновидностей рака, а также сердечных заболеваний, инсульта, гипертонии, аутоиммунных заболеваний, диабета, депрессии и многих других распространенных болезней. Витамин D - средство профилактики многих заболеваний. Но, помимо этого важно полноценное питание и получение организмом всех важных элементов, микроэлементов и в том числе витаминов. Но, не стоит забывать, что прием витамина D должен проводиться под контролем врача, после сдачи анализа. Анализ очень важно проводить именно для определения уровня D2/D3, а не общее значение Витамин D. В Азербайджане на данный момент этот анализ проводится только у нас, в основном посылали его в Турцию, границы с которой на данный момент к сожалению закрыты. Но, к нашему большому счастью в Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi этот анализ проводится в нашей своей лаборатории поэтому пациенты в любое время могут подойти в наши центры и спокойно проверить уровень этого витамина, так же как и все другие анализы самым последним методом.

А как насчет медицинских услуг в дни карантина? Если пациент, так скажем, боится выходить из дома, но ему обязательно например сдать анализы, что делать в таких ситуациях?

На данный момент в нашей сети клиник Referans Medical Group, в наших клиниках Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi c 6-ю филиалами в Азербайджане, Leyla Medical Center (бывшей клинике Лейлы Шихлиской) активно проводится услуга выезда мед.бригады на дом. В таких ситуациях пациент заранее нам звонит, указывает услуги которые им нужны, врача прием которого его интересует и в назначенное время наша команда во главе с врачом приезжает к пациенту на дом. При выезде на дом может происходит забор материалов на все виды анализов, консультации врачей и даже некоторые инструментальные виды диагностики.

И напоследок, просто хотелось бы добавить если вы хотите сберечь своих близких просто соблюдайте все это требования карантина.