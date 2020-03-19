https://news.day.az/society/1214366.html В марте пенсии в Азербайджане выплатили раньше обычного
В марте пенсии в Азербайджане выплатили раньше обычного
Выплата всех пенсий за март завершилась с опережением графика в канун праздника Новруз.
Об этом сказал глава пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Выплаты пенсий начались с первой недели марта, и процесс по всей стране уже завершен. Выплачены пенсии за март лицам с особыми званиями, военнослужащим, госслужащим и др. Также до праздников, раньше обычного выплачены пособия и стипендии", - отметил Талыбов.
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