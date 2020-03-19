https://news.day.az/society/1214372.html Посольство Швейцарии в Азербайджане приостановило выдачу виз
Посольство Швейцарии в Азербайджане приостановило выдачу виз
Посольство Швейцарии в Азербайджане приостановило выдачу шенгенских, в том числе, национальных виз в Швейцарию, до 15 июня по причине угрозы распространения коронавируса.
Об этом сказали в пресс-службе диппредставительства, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Также сообщается, что прием документов для виз до вышеуказанной даты будет осуществляться только в исключительных случаях.
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