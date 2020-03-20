Сегодня в 07:49:36 в Азербайджане наступила весна.

Как сообщили Trend в Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, в это время продолжительность дня и ночи уравнялись, передает Day.Az.

Солнце, двигаясь по эклиптике, переместилось из южного полушария в северное, куда пришла долгожданная весна.