Бакинцы овациями приветствовали врачей

На фоне социальной изоляции по всему миру, вызванной заботой правительств о своих гражданах в рамках борьбы с пандемией COVID - 19, жители некоторых стран не теряя оптимизма, проводят различные флешмобы и акции. Это очень важно для моральной поддержки людей.

Вчера вечером в 21.00 некоторые бакинцы присоединились к флешмобу, инициированного поэтессой Захрой Бадалбейли. Участники, выйдя на балконы, либо находясь на улице, аплодисментами поблагодарили врачей и всех тех, кто трудится в это сложное время в борьбе коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

А заслуженный артист Бахрам Багирзаде пригласил друзей-музыкантов не только весело встретить праздник Новруз, но это запомнилось интересным моментом. Героиней флешмоба стала популярная певица Рилая, которая собственноручно смастерила себе корону в цветах азербайджанского флага, и исполнила на балконе народную композицию "Сары гялин". Жители соседних домов подержали акцию и стали вывешивать на своих балконах национальные флаги.

Народный артист Фаиг Агаев выставил в соцсети исполнение "Берегите самых дорогих...", призвав молодежь еще больше заботится о родителях и пожилых людях. Ведь, как известно, коронавирус поражает в основном пожилых.

Общественное телевидение Азербайджана запустила виртуальный флешмоб под девизом "Будем позитивны и сохраним свой высокий дух", в рамках которого каждый в соцсетях может под #VirusaMeydanOxuyaq поставить свое обращение или исполнение в поддержку борьбе с коронавирусом.

А исполнители мейханы Вугар Абдулов и Садых Мустафаев вообще представили шуточную композицию.