В Азербайджане временно возобновлено движение поездов внутри страны

Принимая во внимание обращения и пожелания пассажиров, желающих посетить регионы в праздничные дни, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" временно возобновляет движение поездов по всем направлениям внутри страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО, началась продажа билетов в одном направлении на отправляющиеся 19 и 20 марта поезда Баку-Беюк Кясик, Баку-Кочарли-Балакян, Баку-Астара-Горадиз, 20 марта - скоростной поезд Баку-Гянджа.

"Доводим до сведения пассажиров, что поезда 20 и 21 марта вернутся обратно без пассажиров", - сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".