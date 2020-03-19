https://news.day.az/society/1214500.html С завтрашнего дня открывается Aбшеронская кольцевая железная дорога - ГРАФИК
С завтрашнего дня открывается Aбшеронская кольцевая железная дорога - ГРАФИК
С 20 марта Aбшеронская кольцевая железная дорога, включая все станции и остановки, будет передана в распоряжение пассажиров.
Как сообщили Day.Az в ЗАО" Азербайджанские железные дороги ", определен график движения электропоездов Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку.
Доводим до сведения пассажиров, что этот график движения поездов рассчитан именно на праздничные дни и будет действителен с 20 по 28 марта включительно. Позже будут представлены новые графики и подробная информация по ним.
Более подробно с графиком движения поездов и тарифами можно ознакомиться в следующих таблицах:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре