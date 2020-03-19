С завтрашнего дня открывается Aбшеронская кольцевая железная дорога

С 20 марта Aбшеронская кольцевая железная дорога, включая все станции и остановки, будет передана в распоряжение пассажиров.

Как сообщили Day.Az в ЗАО" Азербайджанские железные дороги ", определен график движения электропоездов Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку.

Доводим до сведения пассажиров, что этот график движения поездов рассчитан именно на праздничные дни и будет действителен с 20 по 28 марта включительно. Позже будут представлены новые графики и подробная информация по ним.

Более подробно с графиком движения поездов и тарифами можно ознакомиться в следующих таблицах: