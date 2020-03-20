Праздничный облик Баку

В преддверии Новруза наша столица приобрела праздничный облик.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках подготовки к празднику в различных уголках столицы - на Площади фонтанов, в Приморском национальном парке, Ичеришехер и других местах установлены декорации.

Новруз, как крупномасштабный праздник, олицетворяет приход весны и посвящается радостному событию -завершению зимы и наступлению весны. Празднование Новруза означает встречу нового года, первого дня весны.

По мнению ученых, история этого праздника очень древняя. Согласно научным исследованиям, празднование Новруза восходит к древним временам - к пророку Зороастру, возраст праздника ученые определяют как минимум 3700 - максимум 5000 лет.

В древнем Вавилоне этот праздник отмечался 21-го числа месяца Нисана (март, апрель) и продолжался он 12 дней. У каждого из этих 12 дней имелись свои ритуалы (обряды) и свои традиции. В древних письменах отмечается, что Новруз байрамы появился в 505 г. до нашей эры.

Мусульманские деятели всегда стремились придать этому празднику оттенок религиозности. Однако великие просветители Фирдовси, Рудаки, Авиценна, Низами, Саади, Хафиз и др. доказали, что Новруз байрамы появился задолго до ислама. Из посвященных празднику Новруз произведений можно отметить такие, как "Сиясетнаме" Низам аль-Мюлька, "Новрузнаме" Омара Хайяма.

В период советской власти Новруз байрамы отмечался неофициально, потому что государственные органы не разрешали праздновать наступление весны. Но, несмотря на запреты, каждая азербайджанская семья, преданная многовековым традициям, отмечала этот праздник.

Пробуждение природы начинается с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно, уже за месяц до его прихода. Так, по вторникам каждой недели отмечаются Су, Од, Йель и Торпаг чершенбеси (Илахыр или же байрам чершенбеси) - соответственно ритуальные вторники Воды, Огня, Земли и Последний (предпраздничный) вторник.

Новруз байрамы богат древними традициями и играми. Из древних традиций можно назвать "Хыдыр Ильяс" (символ плодородия, расцвета), "Кос-коса" - развлекательная площадная игра (символ прихода весны) и гадание.

Азербайджанцы очень внимательно относятся к праздничному столу. На столе должны быть семь блюд, начинающихся на букву "с", а также сумах (сушеный барбарис), уксус, молоко, сямяни (пророщенная пшеница), плов с зеленью и др. Кроме этого на стол ставятся зеркало и свечи, перед зеркалом - крашеные яйца. Это тоже имеет символическое значение: свеча означает огонь, свет, который оберегает людей от сглаза, зеркало символизирует ясность, прояснение.

По традиции в первый день праздника все должны быть дома. В народе говорят, что если первый день Новруза проведешь не дома, то семь лет не видать тебе домашнего очага. В древности по традиции, как правило, наружные двери не запирались. В первый день Новруза всю ночь горит свеча, погасший огонь, потушенная свеча - признаки несчастья.

Отмечая Новруз, крестьяне определяют, как пройдет наступивший год: будет он засушливым или дождливым, станет ли плодородным. По традиции первый день Новруза считается весной, второй - летом, третий - осенью и четвертый - зимой. Если первый день будет без ветра и дождя, значит, этот год будет удачным для сельскохозяйственных работ. Напротив, если будет ветер - значит, вся весна пройдет так. В остальные три дня таким же образом узнают, как пройдут лето, осень и зима.

Новруз - веселый и любимый праздник азербайджанского народа, объединяющий в себе все достоинства и ценности народа.

Многие народы с древних времен сравнивали приход весны с оживлением природы, проводили праздничное веселье по этому случаю, праздновали его как начало нового года. С древних времен в Азербайджане, Иране, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане и других восточных странах празднуют наступление весны - приход нового года. 21 марта в Иране и Афганистане считается первым днем официального календаря. 30 сентября 2009 года Новруз был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а 23 февраля 2010 года на заседании 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта был объявлен Международным днем Навруз.