https://news.day.az/society/1214559.html В Азербайджане временно заработали внутренние пассажирские поезда в регионы
В Азербайджане временно заработали внутренние пассажирские поезда в регионы
В Азербайджане на время возобновлено движение внутренних пассажирских поездов.
Об этом в пятницу сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Учитывая обращения пассажиров, желающих посетить регионы в выходные дни, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" возобновляет движение внутренних пассажирских поездов.
Таким образом, начата продажа билетов на поезда Баку-Бёюк Кясик, Баку-Кёчарли-Балакен, Баку-Астара-Горадиз, скоростной поезд Баку-Гянджа, отправляющихся в путь 20 марта.
До сведения пассажиров доводится, что поезда вернутся в обратном направлении 20 и 21 марта без пассажиров.
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