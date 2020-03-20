В программе самозанятости в Азербайджане участвуют сотни людей с инвалидностью

Среди уязвимых групп населения, привлекаемых в программе самозанятости министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана много лиц с инвалидностью.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, из 2600 граждан, привлеченных к программе за прошедший период 2020 года, 540 - лица с инвалидностью. Они, как и другие участники программы, в первую очередь привлекаются к тренингам, в ходе которых обучаются созданию и управлению малым бизнесом.

Наряду с этим, на основе совместного проекта с Программой развития ООН ведется работа по созданию условий для начала малого бизнеса для 500 человек этой категории.

Отметим, что в 2019 году к программе были привлечены около 2400 лиц с инвалидностью. За счет выданных им товаров и материалов они создали малое семейное хозяйство.