К 100-летию АЗЕРТАДЖ – оставшегося нам в наследство от Азербайджанской Демократической Республики

Первого марта этого года исполнилось 100 лет АЗЕРТАДЖ (Азербайджанскому государственному информационному агентству). Ровно сто лет назад - в этот самый день 1920 года данную структуру, созданную Азербайджанской Демократической Республикой, возглавил ученый-историк, деятель культуры Азербайджана Губад Гасымов (1921-1928), в последующие годы агентством руководили такие известные представители интеллигенции, как Михаил Синицын (1928-1930), Василий Халдеев (1937-1938), Ефим Гурвич (1942-1958 и 1962-1986), Хасай Везиров (1958-1962), Рафиг Зейналов (1986-1988), Азад Шарифов (1988-1992), Фикрет Садыхов (1992), Вагиф Рустамов (1992-1994), Шамиль Шахмамедов (1996-2002). С 2002 года руководителем АЗЕРТАДЖ является известный журналист, заслуженный работник культуры Аслан Асланов.

АЗЕРТАДЖ, воспитавший в течение 100 лет, наполненных общественно-политическими, судьбоносными историческими событиями, плеяду журналистов, заложил основу четкого языка печати, журналистской школы, а за последние 18 лет своей плодотворной деятельностью, опирающейся на высокий профессионализм и оперативность, достиг больших успехов, своим умением обновляться в соответствии с требованиями современного периода, перешагнул за пределы страны, превратился в ведущего члена международного информационного пространства, влиятельное новостное агентство.

Многие называют наш век "веком информации". Действительно, сегодняшний мир от общественно-политического, социально-культурного развития до мельчайших бытовых проблем, словно, обречен действовать под информационным давлением. Есть положительные и негативные стороны, обусловливающие влияние этого давления на общественное сознание, и они непосредственно связаны с профессионализмом производителей информационной продукции - новостных агентств, телерадиокомпаний, органов печати, их подходом к событиям и вопросам, культурой подачи информации.

Во всем этом информационном противостоянии, доведенном до уровня "информационной войны", современному человеку стало очень сложно отличать правду от лжи, определять где истина, а где искажение. Единственный путь выхода от подобной ситуации - обращение к надежным источникам, искать в них правду. АЗЕРТАДЖ, чьи правдивость и точность прошли испытания истории, является одним из самых надежных и испытанных источников, завоевавших своей здравой позицией, оперативностью и непредвзятостью доверие миллионов людей.

Это доверие к АЗЕРТАДЖ, безусловно, берет свое начало от веры и доверия к его создателю - Азербайджанской Демократической Республике. Другой причиной этого доверия является защита и сохранение агентством здорового принципа работы, ставшего традицией с первых дней его создания, а также своей священной идеи, направленной на информирование и оздоровление общества.

АЗЕРТАДЖ прошел столетний трудный путь, наполненный общественно-политическими, историческими событиями, тут были и очень тяжелые, сложные, противоречивые периоды, и светлые времена. Однако, несмотря на все ограничения и лишения, агентство с честью, с высоко поднятой головой прошло испытания времени, даже под самым жестким давлением советской идеологии, в страшные годы репрессий не потеряло привязанности и любви к своему народу, Родине, всегда высоко ценило и защищало национально-духовные ценности. Чего только не было за это время? Падение кратковременной власти АДР, идеологическое давление советского строя, запреты, репрессии, Великая Отечественная война, затем экономическое развитие, возрождение национальной культуры... На долю АЗЕРТАДЖ выпала миссия, запечатлев содержательную панораму всех этих событий в памяти истории, донести их до будущих поколений.

Сегодня АЗЕРТАДЖ можно смело назвать летописцем стремительно развивающегося независимого Азербайджана, занимающего достойное место среди самых передовых стран мира. Агентство, осуществляющее деятельность на основе тесного сотрудничества с более чем 150 информационными агентствами, можно также называть "мостом, открывающимся в мир из Азербайджана".

Тот факт, что среди партнеров АЗЕРТАДЖ находятся такие авторитетные новостные агентства, как ТАСС (Россия), Синьхуа (Китай), Анадолу (Турция), İRNA (Иран), ANSA (Италия), KYODO (Япония), Yonhap (Республика Корея), TELAM (Аргентина), SPA (Саудовская Аравия), Укринформ (Украина), БЕЛТА (Беларусь), Казинформ (Казахстан), а также в рамках Совета Всемирного конгресса новостных агентств и Европейского альянса новостных агентств (EANA) - Associated Press, Reuters, Press Association, DPA, говорит о масштабе его деятельности, широте ареала оборота информации. АЗЕРТАДЖ является членом таких международных информационных организаций, как Организация новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), Европейский альянс новостных агентств (EANA), Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ), Объединение тюркоязычных новостных агентств (ТКА), Ассоциация национальных новостных агентств Организации Черноморского экономического сотрудничества (BSANNA), соучредителем Платформы партнерства в сфере экономической информации "Один пояс, один путь", созданной по инициативе китайского агентства Синьхуа, в 2016-2019 годах председательствовал во Всемирном конгрессе новостных агентств, Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана, что демонстрирует позицию и авторитет агентства на международном информационном пространстве.

Думая о том, какой титанический труд, какая напряженная коллективная деятельность стоят за этой сухой, на первый взгляд, статистикой, а также о механизме передачи оперативных новостей корреспондентских пунктов, действующих в 21 стране, мы можем понять о каком масштабе идет речь.

Сегодня ненависть, оскорбления и ложь, "экспортируемые" в зарубежные СМИ опустившимися на дно жизни беспринципными и бездарными антинародными силами, буквально растворяются в изобилии реальных фактов, распространяемых АЗЕРТАДЖ в международном интернет пространстве. Думаю, не ошибемся, если скажем, что и это есть результат той самой оздоровительной деятельности столетнего агентства.

Я, как писатель, среди всего перечисленного придаю большое значение вниманию и заботе АЗЕРТАДЖ об азербайджанском языке, культуре его использования, развитии нашей национальной литературы, сферы перевода, и тут считаю своим долгом особо отметить роль и труд руководителя агентства, яркого представителя интеллигенции, моего дорогого брата Аслана Асланова.

Все эти успехи, достигнутые благодаря бесконечной любви и приверженности к Родине, народу, государству, будучи результатом организованного труда коллектива, также являются плодом блестящих организаторских способностей умелого руководителя, который объединил сотрудников во имя достижения общей цели.

Сегодня, наблюдая горькую картину произвола некоторых чиновников, мы понимаем, что опора на совесть и гражданское достоинство является главным фактором управления во всех сферах, государственным и национальным вопросом, так или иначе обусловливающим нашу жизнь, судьбу, национальное существование.

Сегодня в исторической памяти фиксируются какие горизонты открывают для нашей страны и народа Аслан Асланов, с честью продолжающий путь великого Гасана бека Зардаби, его большой и дружный коллектив. А нам остается в эти предпраздничные дни передать прекрасному коллективу, переживающему вторую весну, свои поздравления и добрые пожелания.

Пусть ваш путь будет таким же светлым как ваши помыслы! Пусть АЗЕРТАДЖ будет первым, кто сообщит об освобождении наших земель от врага.

Афаг Масуд, народный писатель