В Азербайджане пациент с подозрением на коронавирус попытался сбежать из карантина

Как известно, с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции в стране Оперативный штаб при Кабинете министров применяет на территории страны ограничения, принимаются меры по социальной изоляции, что в целом с понимаем воспринимается гражданами.

Об этом сообщили в пятницу Trend в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

"К сожалению, следует отметить, что порой встречаются люди, которые не желают соблюдать необходимые требования. Таким образом, было выявлено лицо с подозрением на инфицирование коронавирусом, которое к тому по специальности врач. Было принято решение поместить его в больницу особого режима. Несмотря на профессиональную принадлежность, данное лицо, под различными предлогами, меняя свое местонахождение, скрывалось от лечения. Однако, в результате проведенных оперативных мероприятий, сотрудниками полиции было установлено его местонахождение, и данное лицо было помещено в больницу особого режима. Наряду с этим, члены его семьи, а также люди, с которыми он контактировал, были помещены на карантин для соответствующего обследования", - сказали в министерстве.

МВД в очередной раз доводит до сведения граждан, что в отношении лиц, не выполняющих требования мер по социальной изоляции Оперативного штаба при Кабинете министров, в соответствии с законодательством будут приняты самые серьезные меры.