https://news.day.az/society/1214615.html В Баку в автобусах установили дозаторы с санитайзерами - ФОТО
В Баку в автобусах установили дозаторы с санитайзерами - ФОТО
В бакинских автобусах, в соответствии с рекомендациями Бакинского транспортного агентства начали устанавливать дозавторы с дезинфицирующей жидкостью.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство, БТА проводит мониторинги, вынося предупреждения тем перевозчикам, которые не соблюдают эти рекомендации.
Отметим, что в автобусах, курсирующих на маршрутных линиях в Баку, продолжают предприниматься меры по дезинфекции. Этот процесс проводится по ночам под контролем мобильных групп сотрудников БТА.
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