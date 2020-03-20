В Баку в автобусах установили дозаторы с санитайзерами

В бакинских автобусах, в соответствии с рекомендациями Бакинского транспортного агентства начали устанавливать дозавторы с дезинфицирующей жидкостью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство, БТА проводит мониторинги, вынося предупреждения тем перевозчикам, которые не соблюдают эти рекомендации.

Отметим, что в автобусах, курсирующих на маршрутных линиях в Баку, продолжают предприниматься меры по дезинфекции. Этот процесс проводится по ночам под контролем мобильных групп сотрудников БТА.