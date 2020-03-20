https://news.day.az/society/1214638.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море 20 марта произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 17:32 по местному времени.
Очаг землетрясение залегал на глубине 62 километра. Подземные толчки не ощущались.
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