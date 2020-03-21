Продолжаются неотложные меры по предотвращению угрозы, которую может создать на территории Азербайджана коронавируская инфекция (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с целью предотвращения распространения этой болезни и заражений им, в Баку усилены медицинско-профилактические и дезинфекционные меры. Сотрудники коммунальных служб, работающие в усиленном режиме согласно распоряжению и рекомендацям Оперативного штаба при Кабинете министров, проводят дезинфекционные мероприятия в столице.

В тоже время со стороны Бакинского городского департамента торговли и услуг проводятся соответствующие работы в объектах общепита и торговых центрах, рынках, молах, а также дополнительные превентивные и просветительские меры.

Специально созданные в связи с этим группы регулярно проводят мониторинги с целью выявления недостатков, нарушений в столичных районах и принимают срочные меры по их устранению.