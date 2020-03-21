В Баку начались тренинги медперсонала, участвующего в борьбе с коронавирусом

В Азербайджане начались тренинги для врачей и среднего медицинского персонала, участвующих в борьбе с коронавирусом

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения, целью тренингов является проинформирование врачей-медсестер, участвующих в борьбе с коронавирусом и находящихся под наибольшим риском, о вирусе и способах защиты от него, а также подготовить их к противоэпидемическим мерам.

Ректор Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, профессор Назим Гасымов отметил, что в настоящее время в Азербайджане в связи с коронавирусом не наблюдается пандемической ситуации. Превентивные меры, предпринимаемые под контролем Президента Ильхама Алиева, дают положительные результаты, уровень заболеваемости низок, а число выздоравливающих растет с каждым днем.

"В нашей стране принимаются максимальные меры для предотвращения распространения вируса. На наш институт также возложены обязанности. По поручению министерства здравоохранения на кафедрах института начаты онлайн и дистанционные тренинги, а в малых группах - тренинги по биобезопасности и биозащите", - сказал ректор.

Гасымов отметил, что тренинги будут продолжены в праздничные и выходные дни.