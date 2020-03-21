https://news.day.az/society/1214721.html Азербайджанские солдаты поздравили с праздником семьи по видеосвязи - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские солдаты поздравили с праздником семьи по видеосвязи - ФОТО - ВИДЕО
В связи с рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана в воинских частях временно приостановлены встречи солдат с родными.
Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве обороны, по соответствующему указанию министра в период праздника Новруз будет организована видеосвязь между воинскими частями и квартирами солдат, чтобы военнослужащие могли поздравить членов своих семей.
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