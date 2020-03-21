Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в субботу Day.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако днем в некоторых местах возможны дожди. Утром местами прогнозируется слабый туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-8, днем 10-13, в Баку ночью 6-8, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 80-90, днем 60-70 процентов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу синоптиков, 22 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами возможны дожди, ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне - местами интенсивные. Во второй половине дня будет преимущественно без осадков. В некоторых местах возможен туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью будет 4-9, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.