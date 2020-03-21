"Bakelektro" выделило 200 000 манатов на борьбу с коронавирусом

ОАО "Bakelektro" перечислило 200 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный 19 марта в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева для уменьшения негативного воздействия резких колебаний на мировом рынке на население, макроэкономическую стабильность, занятость и бизнес-субъектам.

Целью фонда является предотвращение распространения коронавируса (COVID-19), который поразил многие страны мира, и частичная поддержка воздействия пандемии на многие сектора бизнеса и экономики.

ОАО "Bakelektro" призывает всех предпринимателей оказать помощь Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и поддержать нашу страну в борьбе с этой проблемой.