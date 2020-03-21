https://news.day.az/society/1214757.html В Баку из магазина похищено продовольствия на 200 тысяч манатов
В Баку из магазина похищено продовольствия на 200 тысяч манатов
В Баку за кражу задержан мужчина. Об этом сообщили в МВД Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудники 7 отделения Управления полиции Бинагадинского района столицы за попытку кражи в одном из маркетов на территории района задержали бывшего работника данного торгового объекта. Им оказался житель Уджарского района К.Гусейнов.
Выяснилось, что К.Гусейнов с декабря 2019 года до 19 марта 2020 года вместе с неизвестными лицами выносил продовольствия со склада этого магазина. В общей сложности украдено товаров на общую сумму 200 тысяч манатов.
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