В Баку из магазина похищено продовольствия на 200 тысяч манатов

В Баку за кражу задержан мужчина. Об этом сообщили в МВД Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудники 7 отделения Управления полиции Бинагадинского района столицы за попытку кражи в одном из маркетов на территории района задержали бывшего работника данного торгового объекта. Им оказался житель Уджарского района К.Гусейнов.

Выяснилось, что К.Гусейнов с декабря 2019 года до 19 марта 2020 года вместе с неизвестными лицами выносил продовольствия со склада этого магазина. В общей сложности украдено товаров на общую сумму 200 тысяч манатов.