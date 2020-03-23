В Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, юго-восточный ветер, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем - 13-17, в Баку ночью - 7-9, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность днем - 70-80, вечером - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Вечером на отдельных горных территориях возможны дожди, ночью и утром местами слабый туман, ветер восточный.

Ночью - 3-8, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.