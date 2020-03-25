Обнародован план мероприятий Азербайджана в связи с Летними олимпийскими играми 2021 года

Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет распространили совместное обращение, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В обращении говорится, что после обретения независимости Азербайджан всегда активно участвует в Олимпийских играх, и занимает место в первых рядах. Подготовка азербайджанских спортсменов имеет важное значение, и всегда проводится на основании специальной программы.

Учитывая вышеизложенное, в связи с проведением Олимпийских игр в 2021 году (месяц не уточнен) будут осуществлены соответствующие мероприятия.

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