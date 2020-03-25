Вюсал Гасымлы: Введенный в Азербайджане карантин сдержит распространение инфекции

Введеный в Азербайджане особый режим карантина имеет большое значение для сдерживания распространения инфекции. Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦАЭРКА, передает Day.Az

По словам Гасымлы, математическое моделирование по всему миру показывает, что в условиях отсутствия жестких изоляционных и гигиенических мер, инфицированный коронавирусом человек в среднем заражает 2-3 человека, с чем и была связана большая скорость распространения коронавируса в некоторых странах.

Он отмечает, что в Китае эпидемия поначалу расширяла свой ареал в два раза каждые 6,4 дня. Тем не менее, математическое моделирование показывает, что снижение уровня заражаемости на 25-50 процентов может значительно снизить распространенность заболевания. Уменьшение этого показателя более чем на 63 процента может привести к затуханию пандемии.

"Социальная изоляция также является основным условием для уменьшения заражаемости, следовательно строгое соблюдение специальных карантинных правил в Азербайджане является социальной ответственностью каждого из нас. Только социальная изоляция может предотвратить заражение и держать ситуацию под контролем," - сказал директор ЦАЭРКА.

При этом, замечает Гасымлы, стоит учитывать, что показатель репродуктивности вируса в целом по миру положителен, то есть в среднем каждый переносчик SARS-Cov-2 заражает больше, чем одного человека, чем оказывает большое давление на национальные системы здравоохранения по всей планете, перегружая их. Как и в других странах, у системы здравоохранения Азербайджана также есть определенная "критическая сила".

"Сегодня в нашей стране на каждые 10 тысяч населения приходится 33 врача, 54 средних медицинских работника и 45 коек. Правительство Азербайджана, применяя специальный карантин, пытается снизить базовый репродуктивный показатель пандемии и осуществлять полный контроль над ситуацией, и это удается. Специальный карантин позволяет "гладить" коронавирусную кривую и держать ситуацию под контролем",- говорит директор ЦАЭРКА.

Эксперт уточняет , что несмотря на то, что экономические потери в условиях социальной изоляции, глобальных потрясений и низких цен на нефть неизбежны, потери, вызванные в настоящее время социальной изоляцией, во много раз ниже, чем последствия, которые могут возникнуть из-за выхода пандемии из-под контроля системы здравоохранения.

"Поэтому к специальным карантинным требованиям следует подходить с пониманием и соблюдать их. Чем раньше вводится карантин, тем он считается наиболее эффективным, а в последующие дни, тем больше уменьшается количество инфекций. Экономические потери со временем будут восстановлены, поэтому главная задача в том, чтобы защитить азербайджанских граждан", - подытожил Гасымлы.

Напомним, 24 марта 2020 года в Азербайджане объявлен особый режим карантина, который продлится до 20 апреля. По условиям режима, в Азербайджане закрыты все моллы и крупные торговые центры, лицам старше 65-лет запрещено выходить из дома, также приостановлены все междугородние перевозки вне зависимости от формы собственности.