В Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман, умеренный северный ветер, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем - 12-16, в Баку ночью - 6-8, днем - 14-16 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков.
Ночью и утром местами туман, ветер восточный.
Ночью - 5-10, днем - 15-20, в горах ночью - 0-5, днем - 7-12 градусов тепла.
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