Синоптики обещают 15 градусов тепла в Баку

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман.

Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-8, днем 12-16, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер северный.

Температура воздуха ночью 3-8, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.