https://news.day.az/society/1216290.html Народный артист Ариф Гулиев нарушил запрет, полиция отправила его домой - ВИДЕО
Народный артист Ариф Гулиев нарушил запрет, полиция отправила его домой - ВИДЕО
Народный артист Ариф Гулиев нарушил запрет, предписывающий оставаться дома пожилым людям старше 65 лет. Сотрудники полиции отправили его домой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, у дома, в котором проживает народный артист, с ним была проведена просветительская беседа и он был отправлен домой.
Отметим, что А.Гулиеву 70 лет.
Напомним, что согласно объявленному Оперативным штабом при Кабинете министров специальному карантинному режиму, лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома.
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