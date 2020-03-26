Народный артист Ариф Гулиев нарушил запрет, полиция отправила его домой

Народный артист Ариф Гулиев нарушил запрет, предписывающий оставаться дома пожилым людям старше 65 лет. Сотрудники полиции отправили его домой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, у дома, в котором проживает народный артист, с ним была проведена просветительская беседа и он был отправлен домой.

Отметим, что А.Гулиеву 70 лет.

Напомним, что согласно объявленному Оперативным штабом при Кабинете министров специальному карантинному режиму, лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома.