Оставайтесь дома. Ради себя

Пандемия COVID-19 продолжается: по данным на сегодняшний день, число зараженных в мире превысило 500 000 человек. Погибли при этом уже более 23 000. В Азербайджане на сегодня с этим диагнозом госпитализировано 104 человека. Эта цифра во много раз ниже, чем в Италии, США или Китае - но это не повод не воспринимать угрозу всерьез.

За окном нашей квартиры то и дело слышен голос, который раздается из громкоговорителя. Это полицейские машины патрулируют улицы, раз за разом призывая людей минимизировать ненужные походы в магазины, прогулки и так далее. "Соблюдайте правила гигиены, будьте осторожны и не выходите из дома без надобности! Спасибо за понимание", - доносится из машины.



Увы, понимают пока не все.

Как только в Азербайджане стали фиксировать первые случаи заражения коронавирусом, власти страны стали последовательно принимать различные ответные меры. По инициативе Президента Ильхама Алиева при кабинете министров страны был создан оперативный штаб, задачей которого стала координация усилий по борьбе с распространением инфекции и разработка мер, которые могли бы минимизировать потенциальный ущерб для экономики и населения. На борьбу с инфекцией выделен 1 миллиард манатов. Были закрыты границы, мобилизованы медики, в кратчайшие сроки власти закупили и доставили в страну необходимое оборудование, тесты, лаборатории и многое другое. Естественно, что были применены и меры социальной изоляции: длинные выходные на праздник Новруз продлили еще на неделю, в учебных заведениях приостановлены занятия. Закрыты религиозные объекты, фитнес-центры, торговые комплексы, кафе и ресторанам разрешено работать только три часа в день, а дальше - только доставка или навынос.



Кроме того, был создан специальный фонд поддержки борьбы с коронавирусом, куда первоначально было направлено 20 миллионов манатов. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева пожертвовали фонду свои зарплаты за год, призвав всех неравнодушных последовать их примеру. Всего за неделю в фонде собралось уже более 90 миллионов манатов, которые пойдут на выплаты надбавок и премий медицинским работникам, закупку необходимых материалов и оборудования, медикаментов и так далее. Я горжусь тем, что и наше издание внесло свой небольшой вклад в это общее дело. Большое, важное общее дело.



Предпринимаются на самом деле огромные усилия - но и их будет недостаточно, если эти усилия не будут сопровождаться соответствующим поведением, ответственностью граждан.

В школах приостановили занятия - некоторые родители (которые тоже теперь не на работе) ведут детей в кафе и моллы. Ограничили работу торговых центров и ресторанов - ничего, пойдем гулять на бульвар и в центр.



До 4 апреля выходные у всех, но это - не каникулы. Эти выходные - не праздник и не повод скапливаться в людных местах, они - вынужденная мера, которая применена для того, чтобы вы могли позаботиться о себе, своих детях, их бабушках и дедушках, которые составляют группу риска. Бабушкам и дедушкам старше 65 лет, к слову, вообще временно запрещено покидать свои дома - но даже возможный штраф и даже более суровое наказание останавливает далеко не всех.



Хорошая погода, выходные, традиционные походы в гости к родственникам на Новруз - все это замечательно, но это очень опасно. Не задумываясь о последствиях, многие люди будто забывают, что на самом деле сильно рискуют. Рискуют своим здоровьем, рискуют своими близкими, рискуют жизнями тысяч людей.



В соцсетях то и дело весело делятся нашумевшим видео, где мэры различных итальянских городов бьются в истерике, мольбами, матом и угрозами послать полицию с огнеметами уговаривают граждан сидеть дома.

А ведь мало кто задумывается, что за этими экспрессивными, типично итальянскими монологами стоит самая настоящая катастрофа. Только за последние сутки в Италии от коронавируса скончались более 600 человек, в госпиталях буквально нет мест, нарушение правил карантина приравнивается к терроризму, а врачам приходится делать трагический выбор: кому помочь в первую очередь. Все это - последствия, как это ни печально, безответственности. Даже сейчас, после тысяч смертей, кто-то в Италии упорно идет гулять на пару часов под предлогом "выгула собаки", кто-то прикидывается бегуном - и всего пару недель назад в этой стране таких граждан было в разы больше. "Предупреждения? Дистанцию соблюдать? Пожилым не гулять? Ой, ничего с нами не будет", - вот типичная первая реакция. Время показало, к каким трагическим последствиям это привело.



Бакинская полиция третий день патрулирует город, отлавливая нарушителей. Вчера полицейским "попался" даже 70-летний народный артист Ариф Гулиев. Хочется надеяться, что он понимает, что подает своим поклонникам совершенно не тот пример, который стоило бы.





Пока что полиция ограничивается воспитательными беседами, пожилых нарушителей, которые так любят собираться в парках в хорошую погоду и обсуждать последние новости, провожают домой. Между тем, за нарушение карантина можно получить достаточно суровое наказание. Для физических лиц это штраф от 100 до 200 манатов, для лиц юридических и должностных суммы намного выше, до 5 000. В отдельных случаях могут даже посадить под арест на срок до 30 суток. При этом, если нарушение карантина в дальнейшем повлечет заражение других людей, это кончится в самом худшем случае пятью годами тюрьмы.



Полагаю, что довольно скоро полиция перейдет от пряника к кнуту и беседы закончатся, начнутся штрафы. Возможно, это и сурово - но видимо, необходимо, чтобы даже те наши сограждане, что еще не поняли всю серьезность ситуации, наконец прозрели.



Отдельная категория несознательных - это сторонники разного рода теорий заговоров, любители фантастических псевдорасследований и всего в таком роде. Одни бредят тем, что "все это дело рук масонов", у других во всем виноват Китай, который "тестировал биологическое оружие, но что-то пошло не так". У третьих - вообще нет никакого коронавируса, и "все это вранье, просто крупные корпорации зарабатывают таким образом деньги". Просят даже трупы на фото показать - якобы нет их, иначе весь Интернет был бы завален соответствующими материалами. Видимо, видео, где показывают, как итальянская армия мобилизуется для помощи в кремации умерших, потому что кладбища не справляются, всем этим людям недостаточно.



На самом деле, сегодня как никогда всем нам нужно быть очень разборчивыми. Разборчивыми в еде, в том, с кем и как мы общаемся, как часто и тщательно моем руки, в том, какую информацию потребляем. Все эти Нигуши и другие авторы паникерских аудиозаписей даже наверное и не понимают до конца, какое преступление они совершают.



Не нужно паники. Нужен трезвый взгляд на происходящее.



Да, коронавирус - это серьезно, это тяжелое заболевание.



Да, оно лечится. Но это - далеко не обычная простуда, нужно быть осторожным.



Да, несмотря на погоду и каникулы, лучше не рисковать.



Да, пожилым родственникам действительно нельзя покидать свои дома - ради их же собственной безопасности. И вашей, кстати, тоже.

Нет, масоны, инопланетяне и мировые правительства ничего не скрывают, вирус существует и он, увы, убивает довольно много людей, особенно пожилых и страдающих другими хроническими заболеваниями.



Власти делают огромную работу по предотвращению распространения инфекции. Именно поэтому действуют временные ограничения. Но без сознательности и ответственности людей окончательно победить коронавирус не получится. Всем нам сейчас нужно максимально серьезно отнестись к этой угрозе и помочь и стране, и друг другу.



При первых же проблемах с самочувствием звоните в скорую помощь - чем раньше, тем лучше. Позаботьтесь о пожилых родственниках, объясните им серьезность ситуации. Не выходите с детьми, их одноклассниками и родителями на групповые прогулки в парках. Если работа не терпит, постарайтесь делать ее удаленно. Соблюдайте правила гигиены, пользуйтесь санитайзерами.



Помните, лучший, самый эффективный способ огородить себя и своих близких от риска заразиться - социальная изоляция.



Ради себя, своих семей, ради всех нас: оставайтесь дома.



И будьте здоровы.



Эмин Алиев

главный редактор Day.Az







