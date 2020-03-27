https://news.day.az/society/1216476.html В Барде сгорели торговые объекты
В Барде сгорели торговые объекты
В одном из торговых объектов Бардинского района вспыхнул пожар.
Как сообщили Day.Az в министерстве чрезвычайных ситуаций Азербайджана, в результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции торговых объектов (салон красоты и кондитерская), общей площадью66 кв. метров.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Противопожарной службы МЧС потушили огонь.
Смежные торговые объекты защищены от пожара.
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