В Барде сгорели торговые объекты

В одном из торговых объектов Бардинского района вспыхнул пожар.

Как сообщили Day.Az в министерстве чрезвычайных ситуаций Азербайджана, в результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции торговых объектов (салон красоты и кондитерская), общей площадью66 кв. метров.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Противопожарной службы МЧС потушили огонь. 

Смежные торговые объекты защищены от пожара.