Жители Баку стали меньше пользоваться транспортом

В Баку снизилось количество пользующихся транспортными средствами.

Об этом на заседании Оперативного штаба при Кабмине сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"На сегодня пассажирские перевозки из Бакинского международного автовокзала осуществляются только в направлении Сумгайыта и Абшерона. Если ранее в этом направлении перевозились три тысячи человек в день, то сейчас это 300 человек", - сказал Гулузаде.

Он добавил, что все автовокзалы и транспортные средства регулярно дезинфицируются.

Отметим, что 26 марта в Кабинете министров состоялось заседание Оперативного штаба при Кабинете министров под председательством премьер-министра Али Асадова. На заседании были обсуждены вопросы применения особого карантинного режима в связи с угрозой коронавируса, эвакуации граждан Азербайджана из-за рубежа и другие вопросы.