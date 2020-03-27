В Астаре дорожная полиция раздала водителям медицинский спирт и маски - ФОТО
В Астаре дорожная полиция предоставила около 200 водителям медицинский спирт и маски.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники департамента полиции Астаринского района организовали кампанию по повышению осведомленности населения в поддержку мер, принятых в стране против распространения нового типа коронавирусной инфекции. В рамках мероприятия сотрудники Государственного управления дорожной полиции Астаринского района раздали медицинский спирт и маски водителям и их пассажирам.
Также гражданам напомнили о важности соблюдения правил гигиены и защиты своего здоровья и здоровья близких путем соблюдения правил и рекомендаций, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров.
В свою очередь, водители поблагодарили сотрудников полиции за благородное дело и оказанное внимание.
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