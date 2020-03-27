Али Шамси: Нынешние трудности - временные. Оставайтесь дома, берегите себя и близких!

Мы всегда жаловались на то, что у нас нет времени. А теперь у нас есть время, которое мы можем уделить семье.

Об этом в беседе с Day.Az сообщил известный художник Али Шамси, мастерская которого находится в Ичеришехер и является излюбленным местом туристов, и которую он закрыл для посещения, как только был объявлен карантин.

"Печальная статистика зараженных коронавирусом - лучшее доказательство серьезности происходящего. К счастью, у нас в стране оперативно были приняты меры по предотвращению распространения заболевания. И им обязательно нужно следовать. Карантинный режим, объявленный в стране, нельзя игнорировать", - сказал художник.

Али Шамси отметил, что пандемия - это временное явление, испытание, которое нужно пройти. Он призвал всех не выходить из дома без необходимости, тщательно соблюдать требования и органичения, введенные Оперативным штабом при Кабинете министров, и беречь себя и своих близких.

"В это время нужно сблизиться со своими родными. Это очень важно. Современный мир, этот прогресс на мгновение замер. Словно мир нажал на паузу, и теперь у нас появилась возможность посмотреть на свою жизнь и понять все ли мы делаем правильно. Жизнь потом вернется в прежнее русло, но мы на многие вещи будем смотреть по-другому", - добавил наш собеседник.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено скопление граждан в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан также требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.