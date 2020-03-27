В Астаре предупредили нарушителей режима карантина

Лицам, не соблюдающим карантинный режим в Астаре, были сделаны предупреждения.

Как сообщили Trend в региональной группе пресс-службы МВД Лянкярана, в Астаре принимаются масштабные меры по обеспечению соблюдения правил особого карантинного режима и в соответствии с требованиями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров, передает Day.Az.

Для этого в целях усиления профилактических мер против коронавирусной инфекции в регионе сотрудники полицейского управления Астары обеспечивают возвращение людей старше 65 лет в свои дома, проводя с ними профилактические беседы с учетом запрета выхода из дома.

Еще раз было отмечено, что все принятые меры служат обеспечению безопасности жителей и защиты их здоровья. Было подчеркнуто, что пребывание дома в этот период важно для их здоровья и окружающих.