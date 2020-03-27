Определены сроки II этапа применения обязательного медстрахования

Внесено изменение в Постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики №504 "Об утверждении последовательности применения обязательного медицинского страхования по территориальным единицам".

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, в соответствии с решением, применение обязательного медицинского страхования в стране будет осуществлено в 3 этапа. Так, на втором этапе обязательного медицинского страхования оно будет внедрено в 21 административной территориальной единице, на третьем - в 15 административных территориальных единицах.

Второй этап применения обязательного медицинского страхования будет осуществлен не в апреле, а в июле. С 1 июля 2020 года обязательное медицинское страхование будет применено в городах Гянджа, Нафталан и Ширван, а также в Газахском, Агстафинском, Товузском, Шамкирском, Гядабейском, Дашкесанском, Самухском, Гёйгёльском, Геранбойском, Ходжалинском, Бейлаганском, Ходжавендском, Агджабединском, Лачинском, Бардинском, Физулинском, Тертерском, Агдамском, Кяльбаджарском, Лянкяранском, Масаллинском, Лерикском, Ярдымлинском, Астаринском, Джалилабадском, Сальянском, Нефтчалинском, Билясуварском, Джебраильском, Имишлинском, Саатлинском, Гаджигабульском и Сабирабадском районах. С 1 октября пакетом услуг обязательного медицинского страхования сможет воспользоваться население Баку, Сумгайыта, Абшерона, Ханкенди, Губадлы, Зангилана и Шуши.

Изменение в решение внесено в связи с тем, что сотрудники и материальные ресурсы ряда государственных учреждений, в том числе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) мобилизованы на борьбу с пандемией коронавируса в стране.