https://news.day.az/society/1216562.html Вилаят Эйвазов: Некоторые граждане пытаются попасть в Баку пешком
Вилаят Эйвазов: Некоторые граждане пытаются попасть в Баку пешком
За период особого карантинного режима в стране в связи с коронавирусом 746 человек были привлечены к административной ответственности, а один - к уголовной ответственности.
Как передает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, об этом заявил в ходе заседания Оперативного штаба при Кабмине министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.
Министр отметил, что, несмотря на ограничение на въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, некоторые граждане пытаются пешком попасть на территорию Баку, оставив автомобиль вблизи столицы.
"Конкретные меры были приняты против 99 человек", - сказал Вилаят Эйвазов.
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