Вилаят Эйвазов: Некоторые граждане пытаются попасть в Баку пешком

За период особого карантинного режима в стране в связи с коронавирусом 746 человек были привлечены к административной ответственности, а один - к уголовной ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, об этом заявил в ходе заседания Оперативного штаба при Кабмине министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

Министр отметил, что, несмотря на ограничение на въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, некоторые граждане пытаются пешком попасть на территорию Баку, оставив автомобиль вблизи столицы.

"Конкретные меры были приняты против 99 человек", - сказал Вилаят Эйвазов.