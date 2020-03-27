https://news.day.az/society/1216574.html Деятельность маршрутных автобусов может быть приостановлена - БТА назвало причину
Деятельность маршрутных автобусов может быть приостановлена - БТА назвало причину
В случае несоблюдения правил карантина деятельность регулярных маршрутов может быть приостановлена.
Об этом в пятницу сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), передает Day.Az.
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