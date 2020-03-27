Деятельность маршрутных автобусов может быть приостановлена

В случае несоблюдения правил карантина деятельность регулярных маршрутов может быть приостановлена.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), передает Day.Az.

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