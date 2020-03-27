Фархад Бадалбейли: Надо понять, с какой бедой мы столкнулись. Будьте серьезнее, соблюдайте карантин!

В мире очень опасная и трагическая ситуация. Наши граждане должны понять всю важность мер, предпринятых для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщил в беседе с Day.Az ректор Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли.

"Люди продолжают гулять по улице, в парках, хотя в стране объявлен карантинный режим. Надо понять с какой бедой мы столкнулись. Будьте серьезнее. Страна в очень тяжелом положении. Государство все для вас делает. Одиноким старикам будут посылаться продукты. Волонтеры будут хорошо работать. У нас эта система прекрасно налажена. Поэтому, я всем говорю, не выходите без надобности, сидите дома. Есть книги, интернет, социальные сети, фильмы, сериалы. Займите себя, не игнорируйте эти меры защиты. Берегите себя и своих родных",- поделился Фархад Бадалбейли.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено скопление граждан в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан также требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.