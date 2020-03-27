Парламент Азербайджана обсудит продление срока применения обязательного медстрахования

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсудит продление срока поэтапного применения обязательного медицинского страхования на территории страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, данный вопрос будет обсужден на пленарном заседании 30 марта.

В связи с этим предлагается внести изменения в закон "О медицинском страховании". Согласно изменениям, обязательное медицинское страхование будет применяться поэтапно с тем, чтобы этот процесс был завершен в 2021 году.

Согласно действующему закону, поэтапный процесс внедрения обязательного медицинского страхования должен был завершиться в 2020 году.