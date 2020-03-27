https://news.day.az/society/1216620.html В Баку полиция начала штрафовать нарушителей карантинного режима
В Баку полиция начала штрафовать нарушителей карантинного режима
Полиция продолжает принимать меры против нарушений правил особого карантинного режима в Баку.
Как передает Day.Az cо ссылкой на Baku.Ws, полиция начала штрафовать нарушителей карантинного режима.
Таким образом, принимаются меры против тех, кто не следует правилам режима в соответствии с законом.
Отметим, что с 24 марта в Азербайджане введен специальный карантинный режим для предотвращения распространения коронавируса. Согласно правилам, людям старше 65 лет не разрешается выходить из дома.
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