МВД: В Азербайджан обеспечивается движение транзитных грузовиков

Несмотря на действие в Азербайджане особого карантинного режима по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции, в сопровождении сотрудников полиции обеспечивается движение грузовых транспортных средств из соседних государств, в том числе из Исламской Республики Иран, в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в пятницу в пресс-службе министерства внутренних дел, до тех пор, пока транспортные средства, перевозящие транзитные грузы, не покинут границы страны, их сопровождают сотрудники дорожно-патрульной службы и сотрудники Отдельного полка полиции быстрого реагирования.

Водителям не разрешается общаться с местными жителями по дороге и останавливать транспортные средства вне маршрута, за исключением экстренных случаев.